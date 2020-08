Würzburg: So viel Miete zahlen Familien mit Kindern

Wie teuer ist es für Familien mit zwei Kindern, in Würzburg zur Miete zu wohnen? Das hat das Immobilienportal immowelt analysiert und herausgefunden: Für eine Wohnung mit einer Fläche von 80 bis 120 Quadratmetern zahlen Familien mit zwei Kindern im Schnitt 950 Euro pro Monat. Für Familien, in denen die Eltern keinen Berufsabschluss haben, bedeutet das demnach mehr als ein Drittel des monatlichen Einkommens. Sie zahlen in der Regel 38 Prozent des Gehalts für die Miete. Mit Berufsabschluss sind es immer noch mehr als ein Viertel des Einkommens – nämlich im Schnitt 30 Prozent. Lediglich Familien, in denen die Eltern einen akademischen Berufsabschluss besitzen, zahlen demnach knapp weniger als ein Viertel ihres Einkommens – nämlich 23 Prozent.