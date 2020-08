In Lengfurt muss ab Mittwoch auf das Gießen von Blumen und Pflanzen verzichtet werden. Denn das Gartenwasser wird dort vorrübergehend abgestellt. Darüber hat die Gemeinde jetzt informiert. Grund für die Maßnahme ist die heiße Witterung und der fehlende Regen. Dadurch ist der Tiefbrunnen in Lengfurt in den letzten Wochen stark gesunken. Das noch vorhandene Wasser soll jetzt vorrangig für die Bevölkerung und den Brandschutz vorgehalten werden. .