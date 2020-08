Erlabrunn: Viele kleine Einsätze am Badesee

Der Besucheransturm am Erlabrunner Badesee sorgt derzeit für viele kleine Einsätze der BRK-Wasserwacht. Darüber hat diese am Dienstag informiert. Schon jetzt habe man so viel Sanitätsmaterial verbraucht wie sonst im ganzen Sommer. Versorgt werden mussten bisher aber hauptsächlich leichte Verletzungen – beispielsweise Schürf- und Schnittwunden, aber auch Insektenstiche. Zur Behandlung wurde am See auch eine mobile Sanitätsstation in einem Wohnwagen eingerichtet. Die Wasserwacht hilft unter anderem auch bei der Suche verlorengegangener Kinder. Um die Situation am Erlabrunner Badesee im Auge zu haben, wird die BRK-Wasserwacht bis zum Ende der Sommerferien vor Ort sein. Badegäste werden gebeten sich an die Corona-Regeln zu halten, genug zu trinken und vorsichtig im Wasser zu sein.