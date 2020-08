Würzburg: Befragung zum Müll-Verhalten

Wie gehen die Würzburger mit ihrem Müll um? Das wollen derzeit Mitarbeiter der Umweltstation erfahren. Deshalb sind sie mit Fragebögen entlang des Mains unterwegs. An der Umfrage können alle Würzburger teilnehmen, denn sie gibt es auch online unter https://bit.ly/30MDLnL. Ziel der Aktion ist es, die Menschen noch stärker für das Thema Müll zu sensibilisieren. Der Grund: Bestrafen könne die Stadt laut Kommunalreferent die Müllsünder nur sehr selten. Denn dafür müssten diese auf frischer Tat beim illegalen Müllentsorgen beobachten. Vor allem in den letzten Wochen hat die Stadt mit riesigen Müllbergen zu kämpfen. Der Grund: Viele Würzburger verbringen ihren Urlaub zu Hause am Main. An einem vergangenen Wochenende hatte das Gartenamt beispielsweise 25 Kubikmeter Müll eingesammelt. Das entspricht etwa der Müllmenge, die eine vierköpfige Familie innerhalb von zwei Jahren produziert.