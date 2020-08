Fußball: Kickers verpflichten erfahrenen Innenverteidiger

Der FC Würzburger Kickers hat sich mit einem international erfahrenen Innenverteidiger für die kommende Zweitliga-Saison verstärkt. Das hat der Verein am Dienstagabend bekannt gegeben. Douglas Franco Teixeira hat bei den Rothosen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 mit der Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben. Der 32-Jährige hat unter anderem bereits in den Niederlanden, der Türkei und in Portugal gespielt – darunter auch sechs Champions-League-Partien. Douglas verbüßte eine Dopingsperre und war in den letzten zwei Jahren vereinslos. „Douglas ist ein kopfballstarker und wuchtiger Innenverteidiger, der bereits gegen internationale Topstürmer seinen Mann gestanden hat. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen überaus erfahrenen Defensivspieler für uns gewinnen konnten“, so FWK-Cheftrainer Michael Schiele.