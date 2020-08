Mainfranken: Viele Feuerwehreinsätze nach Gewitter und Starkregen

Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen – die unwetterartiegen Gewitter und Regenfälle gestern abend haben Polizei und Feuerwehr in Unterfranken zahlreiche Einsätze beschert. In der Stadt Würzburg mussten die Einsatzkräfte ein dutzend Mal ausrücken, vor allem in den Stadtteilen Lengfeld und Versbach. Im Landkreis waren es weitere 11 Einsätze – hier traf es den Bereich Güntersleben sowie Ober- und Unterpleichfeld. Im Landlreis Main-Spessart musste die Feuerwehr vor allem im Bereich Karlstadt ausrücken. Im Landkreis Kitzingen blieb es ruhig. Hart traf es den Raum Schweinfurt: hier mussten die Einsatzkräfte 90 Mal ausrücken