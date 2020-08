Gerbrunn: Bürgerentscheid wegen des Industriegebietes kann kommen

Gegen das Industriegebiet und für den Erhalt des Biotops in Gerbrunn: Ein entsprechendes Bürgerbegehren hat 729 Unterschriften gesammelt und damit 50 Prozent mehr als nötig gewesen wären. Jetzt kann der Bürgerentscheid kommen. Das haben die Initiatoren am Mittwoch mitgeteilt. Einen Monat hat die Gemeinde jetzt Zeit, die Unterschriften zu prüfen und darüber zu entscheiden, ob das Begehren zulässig ist. Wenn alles passt, kommt innerhalb von drei Monaten der Bürgerentscheid. Die Gerbrunner Bürger wehren sich damit gegen Pläne, am Äußeren Kirschberg ein 1,3 Hektar großes Industriegebiet zu schaffen – in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten in Gerbrunn und Würzburg und auf der Fläche eines Biotops. Die Initiatoren befürchten, dass durch den Bau des Industriegebiets Lebensräume von Tieren wie Eidechsen, Nattern, Fledermäusen und Goldammern zerstört werden. Außerdem seien die entstehenden Umweltbelastungen in Form von Lärm, Staub und Verkehr nicht abzuschätzen. Auch das Ortsbild von Gerbrunn würde durch das Industriegebiet beeinträchtigt werden. Die Pläne der Gemeinde sehen vor, auf dem Gebiet unter anderem einen Betriebshof mit Werkstatt und Tankstelle anzusiedeln. Außerdem soll es dort eine Möglichkeit zur Lagerung von Aushubmaterial und Bauschutt geben, genau wie eine Bauschuttrecyclinganlage.