Ein 53-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Marktheidenfeld betrunken in eine Polizeikontrolle geraten. Weil der Mann stark nach Alkohol roch, musste er seinen Schlüssel abgeben und die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Das Ergebnis: Fast 1,5 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Er wurde nach Vernehmung und Untersuchung wieder auf freien Fuß gesetzt.