Würzburg: Drei weitere Corona-Fälle in Stadt und Landkreis

Wie in den vergangenen Tagen, steigen auch am Mittwoch die Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Würzburg weiter. Das Landratsamt meldet drei Neuinfektionen. Insgesamt sind in dieser Woche schon neun neue Fälle aufgetreten. Derzeit sind 24 Personen in Würzburg mit dem Virus infiziert. Unter Quarantäne stehen 79 Menschen. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 956 Würzburger mit Corona infiziert, 59 davon sind gestorben. Auch im Rest Mainfrankens gibt es derzeit Corona-Infizierte: In Kitzingen ist aktuell eine Person infiziert, in Main-Spessart sind es drei und in Schweinfurt 15.