Würzburg: Telekom treibt LTE-Ausbau voran

Es sind gute Nachrichten für Telekom-Kunden in Stadt und Landkreis Würzburg: Das Telekommunikationsunternehmen hat in den vergangenen zwei Monaten einen neuen Standort gebaut und 19 weitere mit LTE erweitert. Dadurch ist die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis jetzt besser und es steht auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden soll sich dadurch verbessern. Die Standorte stehen in den Gemeinden Bergtheim, Gebrunn, Giebelstadt, Hausen bei Würzburg, Helmstadt, Kirchheim, Kist, Kürnach, Leinach, Rimpar, Waldbrunn und Würzburg. Auch die LTE-Versorgung entlang der Autobahn und an der Bahnstrecke ist laut Telekom jetzt besser.