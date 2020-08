Rechtenbach: PKW-Spiegel abgetreten - Polizei sucht Geschädigte

Normalerweise sucht die Polizei nach einer Straftat den Täter – in einem Fall in Rechtenbach ist es jetzt genau andersherum: Die Geschädigten werden gesucht. Ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener haben jetzt zugegeben, vor gut einem Jahr in Rechtenbach nachts an mindestens zwei geparkten Autos die Seitenspiegel abgetreten zu haben. Allerdings kann sich das Duo weder an den genauen Ort noch an die genau Zeit erinnern. Möglicherweise wurden auch weitere Fahrzeuge beschädigt. Jetzt sucht die Polizei die Besitzer der beschädigten Autos. Denn die haben sich bisher nicht bei den Beamten gemeldet. Da in der Tatnacht ein Dorffest stattfand, könnten die Fahrzeuge auch Menschen gehören, die nicht in Rechtenbach wohnen.