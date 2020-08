Unterfranken: Polizei hat viele Einsätze wegen Ruhestörung

Die Polizei in Unterfranken wird derzeit häufig zu Ruhestörungen gerufen. Am vergangenen Samstag wurden knapp 200 solcher Einsätze gezählt. 60 davon waren in Stadt und Landkreis Würzburg. Besondere Hotspots gab es laut den Beamten dabei nicht: Der Lärm wurde sowohl aus Wohnungen, aber auch aus Gärten und Parks gemeldet – vor allem am Abend und in der Nacht. In letzter Zeit sei es vor allem am Wochenende zu vielen Ruhestörungen gekommen. Weil viele Unterfranken jetzt aber ihren Urlaub daheim verbringen, steigen auch die Meldungen unter der Woche. Bußgelder habe es für die Ruhestörungen bisher nur sehr selten gegeben. Meist reichte laut Polizei eine mündliche Ermahnung.