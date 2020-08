Würzburg: Trotz Urlaub daheim – nicht mehr los in Bus und Straba

Trotz Sommerferien und Urlaub daheim ist in den Bussen und Straßenbahnen in Würzburg nicht mehr los als sonst. Das hat die WVV auf Anfrage erklärt. Konkrete Zahlen konnten nicht genannt werden, Schätzungen zu Folge würden derzeit aber weniger Menschen Würzburgs ÖPNV nutzen als im Vorjahr. Das liege vor allem an der Corona-Pandemie. Aus Angst vor einer Infektion würden weiter weniger Menschen mit Bus und Bahn fahren als sonst. Nach dem Einbruch der Fahrgastzahlen zu Beginn der Pandemie, sei die jetzige Situation aber recht ordentlich, heißt es von der WVV. Um die Fahrgäste vor Corona-Infektionen zu schützen und die Einhaltung der Mindestabstände zu gewährleisten, hat die WVV in diesem Sommer keine Fahrten gestrichen.