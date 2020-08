Vor dem Jugendschöffengericht in Gemünden müssen sich am Montag zwei junge Männer verantworten. Den beiden Anfang 20-jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie sollen im September 2019 gemeinsam einen Mann in der Würzburger Disco Odeon schwer verletzt haben – zunächst mit Schlägen, später mit Tritten. Das Opfer erlitt dabei unter anderem mehrere Rippenbrüche. Seit der Tat hört der Mann auch nur noch eingeschränkt.