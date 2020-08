Würzburg: Virologe warnt vor russischem Corona-Impfstoff

Um das Coronavirus unter Kontrolle zu bringen, suchen Forscher weltweit nach einem Impfstoff. Der erste ist am Dienstag in Russland zuglassen worden. Professor Lars Dölken, Virologe der Uniklinik Würzburg, warnt davor. Demnach gebe es weltweit eine ganze Reihe anderer, deutlich vielversprechenderer Impfstoffe als den aus Russland. Die anderen seien auch schon viel weiter in der klinischen Testung. Ob der russische Impfstoff hilft oder schadet, sei zurzeit noch unklar. Dölken würde sich damit aber nicht impfen lassen. Nach Deutschland wird der russische Impfstoff nicht kommen, so der Virologe. Hier wartet man auf Testergebnisse möglicher anderer Kandidaten. Die Ergebnisse werden laut Dölken innerhalb der nächsten zwei Monate erwartet.