Würzburg: Diebstahl-Serie vor Gericht

Vor dem Landgericht Würzburg steht am Montag ein 25-Jähriger. Er soll gemeinsam mit einem mittlerweile bekannten Komplizen mehrere Diebstahl-Serien im Jahr 2019 in Würzburg begangen haben. Darunter auch ein Fall aus dem November 2019. Damals war in die Ringpark-Apotheke eingebrochen worden. Die Täter ließen den Kühlschrank offen, wodurch Medikamente im Wert von 200.000 Euro kaputt gingen. Der Angeklagte soll auch an weiteren Diebstählen beteiligt gewesen sein – unter anderem in eine andere Würzburger Apotheke und in Autos im Stadtgebiet.