Würzburg: Polizei kontrolliert Maskenpflicht im ÖPNV

Die Polizei in Würzburg kontrolliert am Donnerstag die Maskenpflicht im ÖPNV. Darüber hat sie jetzt informiert. Damit beteiligen sich die Beamten in Würzburg an einer bayernweiten Aktion. Ziel ist es die Bevölkerung für das Tragen der Masken zu sensibilisieren und zu zeigen, dass die Polizei nach wie vor präsent ist und kontrolliert. Im Zuge der Kontrollaktionen appelliert die Polizei an die Menschen, in den Würzburger Bussen und Straßenbahnen Masken zu tragen. Nach den Kontrollen will die Polizei am Donnerstag auch preisgeben, wie sich die Verstöße gegen die Maskenpflicht in der Region entwickelt haben.