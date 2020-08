Würzburg: Planungen für „Bayerische Testzentren“ laufen

Ohne Termin, kostenlos und unkompliziert – so stellt sich Bayerns Ministerpräsident Söder Corona-Tests vor. Deshalb hat er am Montag angekündigt in allen Kreisfreien Städten und Landkreisen so genannte „Bayerische Testzentren“ einrichten zu wollen. In Würzburg laufen bereits Vorbereitungen, wie Stadt und Landkreis auf Nachfrage mitteilen. Verschiedene Standorte für ein „Bayerisches Testzentrum“ würden zurzeit geprüft. Gesucht wird laut Stadt ein winterfester Platz, an dem sich Besucher beim Warten auch wettergeschützt aufhalten könnten. Noch warte man aber auf konkrete Ansagen der Staatsregierung. Derzeit halten Stadt und Landkreis an der Talavera ein gemeinsames Testzentrum vor. Dieses würde derzeit nur nach Bedarf aktiviert, heißt es aus dem Landratsamt. Ähnlich sieht es im Landkreis Kitzingen aus, dort könnte man die Teststrecke in Albertshofen wieder aktivieren, heißt es auf Nachfrage. Aus Main-Spessart liegen noch keine Informationen vor.