In Stadt und Landkreis Würzburg steigen die Corona-Zahlen weiter. Am Donnerstag meldet das Landratsamt vier weitere Fälle. Damit sind derzeit insgesamt 27 Personen in Würzburg infiziert. Unter Quarantäne stehen 80 Menschen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Stadt und Landkreis Würzburg 960 Personen mit Corona infiziert, 874 davon sind wieder gesund. 59 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben.