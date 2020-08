Lohr: Mann will in Gold investieren - Betrug

Ein Mann aus Lohr, der sein Geld in Gold anlegen wollte, ist auf Betrüger hereingefallen. Darüber hat die Polizei jetzt informiert. Der 65-Jährige hatte ab Ende Juli mehrfach Geld an ein vermeintliches Handelskonto überwiesen. Insgesamt waren es 2.250 Euro. Wenige Tage später gaukelten die Betrüger dem Mann vor, mit seinem investierten Geld 6.000 Euro erwirtschaftet zu haben. Um den Gewinn zu bekommen, sollte er zuvor aber 1.500 Euro an die Betrüger überweisen. Das machte den Bankberater des Opfers stutzig. Dieser überwies das Geld nicht.