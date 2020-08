Würzburg: Immer mehr Hilfesuchende wenden sich an Wildwasser

Immer mehr Hilfesuchende wenden sich an den Würzburger Verein Wildwasser, der sich gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen einsetzt. Das hat dieser bei seiner Jahrespressekonferenz mitgeteilt. Seit drei Jahren würde es demnach immer mehr Anfragen und Beratungen geben. 2019 hätten sich rund 530 Mädchen und Frauen zum ersten Mal an den Verein gewandt. In Dreiviertel der Fälle kam es danach zu Beratungsgesprächen. Verändert hätten sich die Personen, die Wildwasser erstmals kontaktieren. Das seien jetzt vor allem Fachkräfte. Darunter Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten und Justizangestellte. Sonst hätten sich vor allem Betroffene gemeldet. Mehr als 60 Prozent der Personen, die beraten oder therapiert wurden, sind laut Verein mindestens 21 Jahre alt. Bei Erstanfragen ging es vor allem um Beratungen. Bei diesen dann häufig um sexuellen Missbrauch, körperliche und psychische Gewalt. Auch bei der Aufarbeitung des Missbrauchsfalls eines Würzburger Logopäden hat der Verein geholfen.