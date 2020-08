Gambach: Zigarettenautomat geknackt

Nach drei geknackten Zigarettenautomaten im Raum Schweinfurt, ist auch ein Fall in Gambach im Landkreis Main-Spessart aufgetreten. Darüber hat die Polizei jetzt informiert. Demnach sei bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Zigarettenautomat in der Löhrleinstraße in Gambach erst aufgehebelt, dann ausgeräumt worden. Er wurde am Mittwoch entdeckt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Auch an weiteren Automaten in der Hauptstraße in Gössenheim und in der Bahnhofsstraße in Gemünden machten sich die Täter zu Schaffen. Hinweise nimmt die Polizei unter 09353/97410 entgegen.