Unterfranken: Geld vom Bauministerium für mehrere Gemeinden

Gleich mehrere Gemeinden in Mainfranken erhalten Geld vom Bauministerium des Freistaats. 600.000 Euro gehen nach Würzburg für die Militärareale. Kitzingen erhält 300.000 Euro, um unter anderem die Neugestaltung des „Oberen Mainkais“ fortzuführen. Und ganze 1,5 Millionen Euro werden für die Weststadt in Ochsenfurt zur Verfügung gestellt. Hier sollen beispielsweise die altstadtnahen öffentlichen Mainuferflächen schöner gestaltet werden. Das Geld ist Teil des neuen Städtebauförderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Insgesamt werden bayernweit 68 Millionen Euro investiert, um Leerstände in den Innenstädten zu beseitigen und Industrie-, Gewerbe- und Militärbrachen attraktiv zu gestalten.