Biebelried/A3: Brennender Sattelzug sorgt für große Behinderungen

Ein brennender Sattelzug hat am späten Mittwochabend auf der A3 bei Biebelried für stundenlange Behinderungen gesorgt. Die Autobahn musste Richtung Frankfurt zeitweise voll gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Donnerstag an. Gegen halb zwölf am Abend hatte der Auflieger eines ungarischen Sattelzugs im Bereich der Bremsen zu qualmen begonnen. Der 64-jährige Fahrer stellte das Gefährt auf dem Seitenstreifen ab und koppelte die Zugmaschine ab. Der mit Autoteilen beladene Sattelauflieger brannte vollständig aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehren aus Rottendorf, Biebelried und Theilheim löschten das Feuer. Die Verkehrspolizei geht von einem technischen Defekt aus.