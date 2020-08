Würzburg: Stadt wird Modellkommune für Lastenradverleih

In Würzburg werden künftig noch mehr Lastenräder unterwegs sein. Denn die Stadt ist Teil des bayrischen Modellprojekts „Lastenrad mieten, Kommunen entlasten.“ In den nächsten drei Jahren bekommt Würzburg dadurch finanzielle und organisatorische Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihres Lastenrad-Verleihsystems. So werden beispielsweise bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten beim Kauf neuer Lastenräder vom Freistaat übernommen. Projektziel ist es, ein nachhaltiges Lastenradsystem zu erproben, auszuwerten und dessen Übertragung auf andere Kommunen zu prüfen. Das kostenlose Leihen von E-Lastenrädern ist in Würzburg seit 2016 möglich. Neun davon gibt es aktuell. Verleiher ist die Initiative Freies Lastenrad, die dabei von der Stadt unterstützt wird.