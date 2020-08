Kitzingen: Drei neue Corona-Infektionen

Nach Würzburg steigen jetzt auch die Corona-Zahlen im Landkreis Kitzingen wieder. Am Donnerstag hat das Landratsamt drei neue Fälle gemeldet. Es handelt sich zu einen um einen Mann aus Marktsteft, der sich Anfang August bei einer Familienfeier in einem anderen Bundesland angesteckt hat. Auch eine Reiserückkehrerin aus Marktsteft und eine Frau aus Kitzingen haben sich mit Corona infiziert. Insgesamt gibt es im Landkreis Kitzingen jetzt aber nur zwei Corona-Fälle. Die infizierte Reiserückkehrerin musste seit Anfang August auf das Testergebnis warten, für sie endete am Donnerstag schon die Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Kitzingen 201 Personen mit Corona infiziert. Gute Nachrichten gibt es von den Saisonarbeitern. Alle 88 bisher getesteten Personen haben kein Corona.