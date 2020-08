Mainfranken: Mariä Himmelfahrt - ein Feiertag spaltet die Region

Kein anderer Feiertag im Jahr spaltet Mainfranken so sehr wie „Mariä Himmelfahrt“. Es ist ein katholisches Hochfest und das bedeutet: In Gemeinden, in denen die Bevölkerung überwiegend katholischen Glaubens ist, ist am Samstag (15.8.) Feiertag. Im Landkreis Würzburg ist demnach lediglich in den evangelisch geprägten Ortschaften Altertheim, Reichenberg, Remlingen, Sommerhausen, Uettingen und Winterhausen kein Feiertag. Der Landkreis, in dem nur in einem Ort nicht frei ist, ist Main-Spessart: Hier ist nur in Hasloch kein Feiertag. Gleichzeitig gibt es hier eine Besonderheit: Denn obwohl die Gemeinden Mittelsinn und Partenstein evangelisch geprägt sind, ist dort Feiertag – dazu hat man sich vor Jahren entschieden, da die umliegenden Orte katholisch sind. Die wenigsten Feiertage gibt es im Landkreis Kitzingen: In Abtswind, Albertshofen, Buchbrunn, Castell, Kitzingen, Kleinlangheim, Mainbernheim, Mainstockheim, Marktbreit, Markt Einersheim, Marktsteft, Martinsheim, Obernbreit, Rödelsee, Rüdenhausen, Segnitz und Wiesenbronn ist Mariä Himmelfahrt ein Tag wie jeder andere. Die Mainfranken können am Samstag aber auch über die Grenze, beispielsweise nach Tauberbischofsheim oder Wertheim, zum Einkaufen fahren. Denn in Baden-Württemberg ist Mariä Himmelfahrt kein Feiertag. +++ SO IST DIE LAGE IN DEN LANDKREISEN +++ Landkreis Würzburg Feiertag Aub Bergtheim Bieberehren Bütthard Eibelstadt Eisenheim Eisingen Erlabrunn Estenfeld Frickenhausen Gaukönigshofen Gelchsheim Gerbrunn Geroldshausen Giebelstadt Greußenheim Güntersleben Hausen Helmstadt Hettstadt Höchberg Holzkirchen Kirchheim Kist Kleinrinderfeld Kürnach Leinach Margetshöchheim Neubrunn Oberpleichfeld Prosselsheim Randersacker Rimpar Rottendorf Sonderhofen Tauberrettersheim Theilheim Thüngersheim Unterpleichfeld Veitshöchheim Waldbrunn Waldbüttelbrunn Zell a. Main Kein Feiertag Altertheim Reichenberg Remlingen Sommerhausen Uettingen Winterhausen Landkreis Main-Spessart Feiertag Arnstein Aura im Sinngrund Birkenfeld Bischbrunn Burgsinn Erlenbach Esselbach Eußenheim Fellen Frammersbach Gemünden am Main Gössenheim Gräfendorf Hafenlohr Himmelstadt Karbach Karlstadt Karsbach Kreuzwertheim Lohr am Main Marktheidenfeld Mittelsinn* Neuendorf Neuhütten Neustadt am Main Obersinn Partenstein* Rechtenbach Retzbach Retzstadt Rieneck Roden Rothenfels Schollbrunn Steinfeld Thüngen Triefenstein Urspringen Wiesthal Zellingen Kein Feiertag Hasloch Landkreis Kitzingen Feiertag Biebelried Dettelbach Geiselwind Großlangheim Iphofen Nordheim Prichsenstadt Schwarzach Seinsheim Sommerach Sulzfeld a.Main Volkach Wiesentheid Willanzheim Kein Feiertag Abtswind Albertshofen Buchbrunn Castell Kitzingen Kleinlangheim Mainbernheim Mainstockheim Marktbreit Markt Einersheim Marktsteft Martinsheim Obernbreit Rödelsee Rüdenhausen Segnitz Wiesenbronn