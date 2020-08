A3: Reifenplatzer - 40.000 Euro Schaden und 20 beschädigte Autos

Ein LKW-Reifenplatzer auf der A3 bei Helmstadt hat am Donnerstagabend für einen Schaden in Höhe von 40.000 Euro und 20 beschädigte Autos gesorgt. Der LKW war in Richtung Nürnberg unterwegs, als gegen 21 Uhr sein Reifen platzte. Die Trümmer wurden auf der ganzen Fahrbahn verteilt. Insgesamt 20 Autos fuhren über die Teile. Sie wurden teils so stark beschädigt, dass sie nicht weiterfahren konnten. Acht Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt.