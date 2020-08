Würzburg: Polizisten mit Pfefferspray besprüht

Er hatte erst Passanten angegriffen und dann Polizisten mit Pfefferspray besprüht – deshalb ermittelt die Würzburger Polizei jetzt gegen einen 33-Jährigen. In der Nacht auf Freitag verständigten Passanten die Beamten, weil sie von einem Unbekannten grundlos und ohne Vorwarnung angegriffen und geschlagen worden waren. Einer von ihnen, ein 21-Jähriger, gab außerdem an, vom Hund des Mannes gebissen worden zu sein. Außerdem zerkratzte der Hund ein Auto. Eine Polizeistreife stellte daraufhin in der Textorstraße einen äußerst aggressiven 33-Jährigen. Als die Beamten ihn durchsuchen wollten, zog der Mann ein Pfefferspray und besprühte sie. Ein 31-jähriger Polizist wurde dabei leicht verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen, sein Hund dem Tierheim übergeben. Gegen den 33-Jährigen wird jetzt ermittelt, unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.