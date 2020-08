Kitzingen: Mehrere Sachbeschädigungen – Zeugen?

Wer kann Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen in Kitzingen geben? Mit der Frage wendet sich die Polizei jetzt an die Bevölkerung. Die Straftaten haben sich seit vergangener Woche vor allem im dortigen Stadtgebiet ereignet. Unter anderem wurde am Mittwochabend ein PKW, der in der Karlsbader Straße stand, zerkratzt. Gleiches passierte auch mit einem Auto in der Buchbrunner Straße. Bereits vergangenen Freitag wurde ein Reifen von einem Auto, das am Lochweg stand, zerstochen. Gleich zwei Räder eines Wagens, der in Wiesentheid am Lindachsgraben parkte, wurden am Donnerstag ebenso zerstört. Zudem wurde ein Auto in der Schwarzacher Straße mit Kot beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei unter 09321/141-0 entgegen.