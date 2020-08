Main-Spessart: Wieder Zigarettenautomat aufgebrochen

Im Landkreis Main-Spessart wieder ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Darüber hat die Polizei jetzt informiert. Der Automat stand an der ehemaligen Gaststätte „Krone“ in Eußenheim. Er wurde in der Nacht zum Donnerstag von der Wand gestemmt. Trotz seines Gewichts von über 100 Kilogramm konnten die Täter den Zigarettenautomaten von dort wegtransportieren. Wo er jetzt ist, ist unklar. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zu anderen Zigarettenautomat-Diebstählen in Gemünden, Gössenheim und Gambach. Hinweise nimmt die Polizei unter 09353/9741-0 entgegen.