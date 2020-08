Marktheidenfeld: Positives Fazit zum "Sommer in Marktheidenfeld"

Den „Sommer in Marktheidenfeld“ hatte die Stadt als Ersatz für die coronabedingt ausgefallene Laurenzi-Messe ins Leben gerufen – und das Konzept ist aufgegangen. Bürgermeister Thomas Stamm zeigte sich besonders erfreut darüber, dass sich alle Beteiligten an die Abstands- und Hygieneregeln gehalten haben. Trotz der Einschränkungen habe man es geschafft, den Menschen etwas Freude zu machen. Seit Mitte Juli fanden in Marktheidenfeld zahlreiche kleinere Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen und offene Führungen statt. Es gab einen „Sommer-Bier-Weingarten“ auf der Martinswiese, die Marktheidenfelder Wirte schenkten Festbier aus und 40 Geschäfte hatten sich unterschiedlichste Überraschungen überlegt. Der „Sommer in Marktheidenfeld“ läuft noch bis Sonntag. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt der Werbegemeinschaft Marktheidenfeld, der Wirtegemeinschaft des Hotel- und Gaststättenverbands, der Martinsbräu, der Festwirtfamilie Papert und der Stadt Marktheidenfeld.