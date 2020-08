Biebelried: Mann mit Marihuana erwischt - Haft

Am Mittwochnachmittag ist ein Mann auf der A3 bei Biebelried mit rund 800 Gramm Marihuana im Auto erwischt worden. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Der 49 Jahre alte Fahrer war mit seinem Suzuki Swift in Richtung Nürnberg unterwegs, als er bei der Tankstelle Biebelried gestoppt und kontrolliert wurde. Den Beamten stieg sofort ein Marihuana-Geruch in die Nase. Im Kofferraum fanden sie dann rund 800 Gramm Marihuana. Weil der Mann aus Dortmund wohl auch vor der Fahrt Drogen genommen hatte, musste er einen entsprechenden Test machen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft, um zu klären, ob er auch mit dem Marihuana gedealt hat.