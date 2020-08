Main-Spessart: Landkreis zeichnet umweltfreundliche Haushalte aus

Welche Bürger in Main-Spessart leben besonders umweltfreundlich? Sie will der Landkreis auch in diesem Jahr wieder auszeichnen – mit der „Grünen Hausnummer“. Anhand der vier Kategorien „Garten“, „Energieeffizienz“, „Energieerzeugung“ und „Baustoffe“ kann jeder Bürger für sich anhand eines Punktesystems überprüfen, wie ökologisch der Haushalt ist, in dem er lebt. Bei mindestens 75 Punkten gibt es die Auszeichnung „Die Grüne Hausnummer“ – eine Hausnummer auf Buchenholz. Für die Bestplatzierten gibt es außerdem Preise, wie eine Woche Elektroauto fahren oder eine Übernachtung im Baumhaushotel. Noch bis zum 30. September können sich Haus- oder Wohnungseigentümer bewerben.