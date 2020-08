Würzburg: Igelstation muss viele kranke Tiere aufnehmen

Den Igeln in der Region geht es durch den Klimawandel schlecht. Deshalb muss sich die Igelstation in Gerbrunn derzeit um besonders viele hilfsbedürftige Tiere kümmern. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Zwar müssten in den vergangenen Jahren immer weniger Igel aufgenommen werden, in so einem schlechten Zustand wie jetzt seien diese aber noch nie gewesen. Auslöser soll laut Igelstation das trockene Wetter und das Insektensterben sein, weshalb den Tieren Nahrung fehle. Besonders schlimm sei die Situation im Sommer, wenn es Igel-Junge gibt. Gartenbesitzern wird geraten, Wasser und Katzennassfutter für die Igel aufzustellen. Weil Teiche für die Tiere zur Todesfalle werden könnten sollen diese gesichert werden oder Aufstiegshilfen – beispielsweise ein Brett – aufgestellt werden. Zudem sollen Igelnester nicht angefasst werden. Bei Fragen hilft die Igelstation Gerbrunn unter 0931/304896 08 weiter. Weil ihr durch die Corona-Krise Spenden weggebrochen sind, bittet sie auch weiter um finanzielle Hilfe.