Unterfranken: Nach Masken-Kontrollen - Polizei zufrieden

Am Donnerstag war bayernweit die Maskenpflicht in Bus, Straßenbahn und Co gezielt überprüft worden – auch in Unterfranken. Hier kontrollierte man knapp 1.000 Personen, 98 mussten ermahnt werden. Innenminister Hermann und die unterfränkische Polizei zeigten sich in einer ersten Bilanz zufrieden – die große Mehrheit der Bürger handle verantwortungsbewusst und trage die Masken. Unsicherheit bestehe in Unterfranken teilweise noch, wenn es um das Maskentragen an den Haltestellen gehe. Auch dort gilt Maskenpflicht. Bayernweit habe es trotz der umfangreichen Kontrollen nur 262 Anzeigen gegeben, weil gegen das Masken-Gebot verstoßen wurde