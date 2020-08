Iphofen: Vier Verletzte und 50.000 Euro Sachschaden nach Crash auf B8

Vier Verletzte und Sachschaden von insgesamt rund 50.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der B8 bei Iphofen. Ein 61-Jähriger wollte mit seinem Wohnmobil nach links auf die Bundesstraße abbiegen und übersah das ihm entgegenkommende Auto. Der 55-jährige Autofahrer krachte in das Wohnmobil. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Wohnmobil um. Der 55-Jährige, seine Frau sowie deren beiden neun und vier Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B8 in diesem Bereich komplett gesperrt.