Karlstadt: Dieselspur verursacht drei Unfälle

Eine Dieselspur auf den Straßen in Karlstadt hat am Freitagmittag drei Verkehrsunfälle ausgelöst. Ein Unbekannter hatte die Spur von der Oberen Torstraße, über die Würzburger Straße, bis hin zur Arnsteiner Straße verursacht. In einer Kurve verlor eine 53-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen fuhr gegen eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ihr linker Vorderreifen beschädigt. Auch zwei Motorradfahrern wurde die Dieselspur zum Verhängnis: So krachten eine 57-Jährige und ein 24-Jähriger jeweils mit ihren Rädern auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 1.100 Euro. Um die Dieselspur zu beseitigen, war die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt.