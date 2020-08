Würzburg: 55-jähriger Randalierer löst Großeinsatz aus

Ein 55-Jähriger hat am Freitagnachmittag für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Lengfeld gesorgt. Der Mann hatte massiv in seiner Wohnung randaliert. Vier Beamten kontrollierten den 55-Jährigen. Nachdem er die Polizisten mit einem Messer bedrohte und Flaschen nach ihnen warf, rückten weitere Beamten an. Der Mann konnte überwältigt und festgenommen werden. Dabei wurde der Randalierer leicht verletzt. Er wurde in ein Nervenkrankenhaus gebracht. In der Wohnung des 55-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.