Fußball: Kickers unterliegen bei Testspiel gegen Mainz

Am Ende stand es 6:0 für Mainz. Die Würzburger Kickers haben sich in ihrem zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die anstehende Zweitliga-Saison bei Bundesligist Mainz 05 geschlagen geben müssen. Die Rothosen starteten spielfreudig, nach 20 Minuten kontrollierte Mainz allerdings deutlich das Spiel. Bereits am Mittwoch hatten die Würzburger ihr erstes Testspiel in Berlin absolviert. Dabei unterlagen sie Erstligisten Union Berlin mit 2:0. Für die Kickers geht es nach diesem Wochenende direkt mit dem Training weiter: Am Mittwoch brechen die Rothosen in ihr einwöchiges Trainingslager nach Waidring in Tirol auf.