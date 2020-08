Karlburg: Rollerreparatur endet in Explosion

Bei dem Versuch gemeinsam mit seinem Freund seinen Roller zu reparieren hat ein 25-Jähriger am Samstagnachmittag in Karlburg eine Explosion ausgelöst. Bei der Reparatur liefen rund zwei Liter Benzin aus und sickerten in einen Regenabfluss. Dort verdampfte das Benzin zu einem hochentzündlichen Benzin-Luft-Gemisch und verteilte sich in der angrenzenden Kanalisation. Als der 25-Jährige den Roller starten wollte, kam es zu der Explosion. Dabei wurden drei Kanaldeckel auf die Straße geschleudert. Durch den Druck wurde das Abwasser zurück in die umliegenden Häuser gepresst: In einigen Wohnungen spritzte das Wasser der Toiletten bis an die Decke. Verletzt wurde niemand. Gegen den 25-Jährigen wird jetzt wegen der fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.