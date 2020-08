Würzburg: Unbekannter bestiehlt Senior

Zeugen gesucht. Mehrere Hundert Euro hat ein Unbekannter am Freitagvormittag in Würzburg einem 77-Jährigen aus seinem Geldbeutel gestohlen. Auf einem Parkplatz am Handelshof sprach der Dieb den Senior an und bat ihn ihm Kleingeld zu wechseln. Dabei bot er dem 77-Jährigen seine Hilfe an und klaute mehrere Scheine aus der Geldbörse des Seniors. Der Unbekannte ist etwa 50 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und kräftig gebaut. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte sehr kurze Haare. Die Polizei bittet um Hinweise.