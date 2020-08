Kitzingen: Streit zwischen jungen Männern eskaliert

Sie gingen aufeinander los und verletzten sich gegenseitig – in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Streit zwischen zwei jungen Männern in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kitzingen eskaliert. Dabei schlug der eine dem anderen mit einer Flasche auf den Kopf. Dieser zog sich eine blutende Wunde zu. Anschließend kam es zu einer Rangelei. Der Angreifer erlitt eine Platzwunde an der Augenbraue. Die beiden Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.