Unterfranken: Steigenden Lehrermangel befürchtet

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW Unterfranken warnt vor einem steigenden Lehrkräftemangel im kommenden Schuljahr. Mehrere Faktoren würden dabei zusammenspielen. Schon jetzt würden in der Region rund 200 Lehrer fehlen. Die Lage werde sich durch die Reiserückkehrer aus Risikogebieten verschärfen, da diese in den ersten 14 Tagen in Quarantäne müssten. Außerdem gehören laut der GEW rund 10 Prozent der Lehrkräfte einer Covid-19 Risikogruppe an. Diese würden nach Vorlage eines Attests nur für Distanzunterricht zur Verfügung.