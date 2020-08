Kitzingen: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Am Sonntagnachmittag hat sich in Hoheim im Landkreis Kitzingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Kinder verletzt wurden. Ein 38-Jähriger, der ein Zehnjähriges Mädchen mit im Auto hatte, wollte von der Pfaffensteige kommend abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden VW zusammen. In diesem fuhren eine Frau und ihre zweijährige Tochter. Beide Kinder und die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden bei dem Crash leicht verletzt. Alle drei kamen in die Klinik Kitzinger-Land. Es entstand insgesamt ein Schaden von 3.000 Euro.