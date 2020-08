Triefenstein: Feuerverbot aufgehoben

Eine Woche nach dem Verbot darf jetzt in Triefenstein wieder offenes Feuer gemacht werden. Das hat die Verwaltung bekannt gegeben. Der Grund: Die Wetterlage hat sich aufgrund der Regenfälle entspannt und die Waldbrandgefahr ist damit gesunken. Deshalb darf wieder mit Holzkohle gegrillt und Lagerfeuer entzündet werden. Die Verwaltung weist jedoch darauf hin, dass bei Lagerfeuern auf ausgewiesenen gemeindlichen Feuerstellen und Grillplätzen diese mindestens 14 Tage vorher dem Markt Triefenstein anzuzeigen sind. Mehrere Gemeinden hatten aufgrund der Trockenheit in den letzten Wochen Verbote von offenem Feuer wegen der Waldbrandgefahr erlassen. In Karlstadt und Marktheidenfeld waren diese zwischenzeitlich wieder aufgehoben worden.