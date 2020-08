Würzburg: Einige Läden könnten durch Corona schließen

Die Corona-Krise könnte für einige Würzburger Unternehmen das Aus bedeuten. Der Stadtmarketing-Verein „Würzburg macht Spaß“ geht davon aus, dass bis zu 15 Prozent des inhabergeführten Handels Corona nicht überstehen werden. Insgesamt gebe es in Würzburg um die 800 solcher Läden, etwa die Hälfte davon in der Innenstadt. Wie viele Geschäfte aber tatsächlich in der Krise steckten, sei schwierig einzuschätzen. Besonders gut weggekommen seien in den vergangenen Monaten Fahrradläden, sowie Verkäufer von Campingartikeln und Wellness für zu Hause. Gefragt seien zudem Luxus-Güter zur Geld-Anlage. Besonders geringe Einnahmen hätte vor allem die Textilbranche verbucht. Der Grund: Weil die Menschen viel Zeit daheim verbringen brauchen sie weniger Freizeit- und Business-Kleidung. Einen zweiten Lockdown, wie im März würden die Läden in Würzburg und ganz Deutschland nicht überstehen, so der Stadtmarketing-Verein. Dadurch würde die Wirtschaft nachhaltig geschädigt, heißt es.