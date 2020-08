Gute Nachrichten aus Würzburg: Nachdem in der vergangenen Woche täglich neue Corona-Fälle aufgetreten sind, sind über das Wochenende keine Neuinfektionen hinzugekommen. Auch im Rest Mainfrankens stagnieren die Corona-Zahlen. Denn auch aus Main-Spessart und Kitzingen sind keine weiteren Fälle gemeldet worden. Vergangene Woche gab es in Würzburg insgesamt 17 neue Corona-Infektionen, in Main-Spessart fünf und in Kitzingen zwei.