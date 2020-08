Kitzingen: Sieben neuen Corona-Fälle über das Wochenende

Die Corona-Zahlen in Kitzingen steigen sprunghaft an. Über das Wochenende sind sieben Neuinfektionen dazugekommen. Das hat das Landratsamt jetzt mitgeteilt. Bei den Neuinfizierten handelt es sich unter anderem um eine Person aus Kitzingen, die andere Personen in ihrem Umfeld angesteckt hat. Gute Nachrichten gibt es aber aus Würzburg und Main-Spessart: Nachdem in der vergangenen Woche in Würzburg täglich neue Corona-Fälle aufgetreten sind, sind über das Wochenende keine Neuinfektionen hinzugekommen. Auch aus Main-Spessart sind keine weiteren Fälle gemeldet worden. Vergangene Woche gab es in Würzburg insgesamt 17 neue Corona-Infektionen, in Main-Spessart fünf und in Kitzingen zwei.