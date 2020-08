Gemünden: Jugendliche mit Softair-Waffen unterwegs

Große Aufregung am Samstagnachmittag in Gemünden: Dort erreichte die Polizei ein Notruf in dem es hieß, auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße seien Personen mit Maschinengewehren zugange. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um drei Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren handelte. Sie hatten gerade eine Softair-Pistole und ein Softair-Maschinengewehr im Gebüsch versteckt. Damit hatten sie zuvor um sich geschossen. Die Waffen wurden sichergestellt. Es handelt sich dabei um Spielzeugwaffen, die aber unter das Führungsverbot fallen. Die Jugendlichen werden jetzt wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.